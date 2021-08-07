中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（6）日表示，將優先開放第一線醫護人員混打，已接種疫苗者AZ可混打mRNA疫苗。醫界呼籲，指揮中心應盡速擬定混打時程，才能落實政策美意。

中華民國醫師公會全國聯合會過去曾兩度發表聲明，呼籲指揮中心盡速研議疫苗混打的可能性，昨天再度發聲表示，第一線醫護同仁大多已到達第二劑施打時程，懇請中央盡快安排開放施打時程，尤其Delta病毒高度威脅下，第一線醫護人員急需更周全的防護，才能堅守防疫最前線。

中華民國基層醫療協會認為，指揮中心對疫苗混打政策「無積極作為」，早在7月25日就已宣布，擬優先開放第一至三類對象混打，但後續卻無積極作為，已引發基層醫護極大反彈。

基層醫療協會理事長林應然呼籲，指揮中心早該規劃並付諸實施，但遲做總比不做好，期盼指揮中心的疫苗政策能更完善，並尊重選擇混打的醫護意願，以建構堅實的防疫第一線，為日後可能再發的疫情做最好的準備。

林應然強調，混打對象應以第一線接觸確診者、高風險醫護人員為優先，依序涵蓋所有醫護人員，而非指揮官所言，還要看疫苗的供應情況再做決定，否則因疫苗無法如期到貨的不確定因素，而錯過第二劑最佳接種時間，甚至發生在等待疫苗的過程中，因保護力不足而染疫的悲劇。