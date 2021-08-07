《路透社》6日引述英格蘭公共衛生署(PHE)聲明，表示根據早期研究數據顯示，即使已接種新冠肺炎疫苗的民眾，也可能和沒有接種疫苗的人一樣，仍會傳遞Delta變種病毒。

報導指出，這項研究成果與美國疾病管制暨預防中心（CDC）的觀察相吻合；CDC日前指稱，在印度最先發現的Delta變種病毒株，感染力就如同水痘一樣強悍。已接種疫苗者若遭Delta變種病毒感染，可能和未接種的人一樣容易傳播該病毒。

儘管研究已證實，疫苗能有效防止Delta變種病毒引發重症與死亡；特別是完整接種2劑疫苗的人。不過，對於接種疫苗者是否仍會傳染病毒給他人，現有研究仍不足以清楚說明。

PHE在聲明中表示，「初步研究發現，已接種疫苗卻感染Delta變種病毒的人，其體內病毒量水平，與未接種疫苗的人相似。這可能會影響人們的傳染能力，不論是否曾接種過疫苗」。

但聲明也強調，「這只是早期探索分析，仍需進一步針對性研究確認是否真是如此」。聲明還提到，自7月19日因Delta病毒而確診住院者，有55.1%的人沒有接種疫苗，而34.9%的人完整接種2劑疫苗。

PHE表示，目前英國近75%的民眾接種2劑疫苗，「隨著愈來愈多人接種疫苗，接種疫苗卻住院的百分比也提高」。

由於在哥倫比亞發現的變種病毒「B.1.621」入侵英國，英國衛生單位也發現即使接種疫苗或曾經感染者，免疫系統也無法因應此一病毒入侵。目前，PHE僅將該變種病毒列入「正在調查之中」，還未宣布為「受關注變種」；畢竟，一旦宣布將引發強烈政策連鎖反應。

不過，PHE坦承，「初步實驗結果證實，接種疫苗或是先前曾感染者，在預防B.1.621變種病毒的效果較差，目前英國已有37人因此確診」。但現有數據仍相當有限，還須更多研究，也還沒有足夠證據證實其較Delta變種病毒更容易傳播。

具有高度傳染力的Delta變種病毒，目前已成為全球各地新冠確診者的確診主因。大流行迄今已奪去超過440萬條人命，光英國就超過130000人死亡。