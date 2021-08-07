疫苗混打議題討論許久，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨終於宣布開放混打「AZ＋mRNA疫苗」，但以第一至三類人為優先。根據統計，目前已有551萬人打完首劑AZ，但只有30.7萬人打完第二劑，剩餘的520萬人中有70萬人屬於一至三類族群，為可優先混打的人，其他人則須再等等。

根據指揮中心公布的數據統計，目前大概有551萬人已經打了第一劑AZ疫苗，但僅30.7萬人打完第二劑AZ，剩餘約520萬人還沒有接種第二劑的疫苗，其中僅70萬人屬於第一類至第三類公費疫苗接種對象，可以優先混打「AZ＋mRNA疫苗」。

陳時中昨在記者會上表示，經過專家會議討論，認為「AZ+mRNA疫苗的混打可行」而這部分會由第一類至第三類的人員做起，其中染疫風險較高的第一線醫護人員可以優先施打，其他人的部分則會看疫苗供應的狀況，再做決定。

國外許多國家因為疫苗到貨不穩定，與先前AZ爆出罕見副作用血栓的緣故，早早就開始實施疫苗混打的措施，我國也有許多醫師針對此事發文討論。其中萬芳醫院精神科醫師潘建志就曾發文分享，目前最有效的混打組合是先打「腺病毒載體疫苗（AZ或嬌生）」，接著再打「mRNA疫苗（BNT或莫德納）」。

而胸腔科醫師蘇一峰也曾在臉書上引述《自然醫學期刊（Nature Medicine）》的研究指出，單用AZ疫苗抗體弱、T細胞免疫強；單用mRNA疫苗抗體強、T細胞免疫弱；而混打則可以抗體與T細胞免疫兩樣都強。