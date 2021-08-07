彰化檢警查獲4嫌租屋栽植大麻。（北斗警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化檢警查獲4嫌租屋栽植大麻。（北斗警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化檢警查獲4嫌租屋栽植大麻。（北斗警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化檢警查獲4嫌租屋栽植大麻。（北斗警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化陳姓嫌犯等4人沒有固定工作，透過友人牽線，到南彰化租屋打造溫室，栽植大麻，多達275株，換算市價約7、8000萬元的暴利，幸好警方即使掌握情資，沒有流入市面，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

彰化縣警察局日前接獲情資，有嫌犯在南彰化某鄉鎮租賃民宅栽種大麻，經分析相關資料及現地蒐證後，報請彰化地檢署偵辦，由正股陳鼎文檢察官及剛股鄭積揚檢察官共同指揮北斗、員林專案小組偵辦。

專案小組在疫情期間克服偵辦案件的困難，24小時輪班跟監蒐證，日前發現犯嫌調來小貨車，疑似要轉移大麻工廠地點，在緊急與指揮檢察官討論下，決定立即聲請搜索票同步執行3處搜索，查獲陳姓主嫌、共犯等4人到案，並在犯嫌相關處所查扣大麻植栽275株、培養土、肥料、照明設備、灑水器、研磨器、烤箱、微波爐、磅秤等大麻烘乾製造工具贓證物。

北斗分局長王國峯表示，現場已由警察局鑑識科執行採證，並將微物跡證緊急送刑事局比對，比中相關共犯指紋，讓共犯難逃法網，成功向法院聲請羈押獲准。

北斗警分局偵查隊長姚志明表示，大麻一公克市價喊到1200元到1500元，成株可以取達200公克，換算下來，這批租株溫室大麻，市價約7、8000萬元。

彰化縣長王惠美肯定彰化檢警防疫期間掃毒工作不打烊，7日上午到至北斗分局頒發破案獎勵金。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！