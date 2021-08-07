一夜狂風驟雨，福壽山農場即將成熟的蘋果落果嚴重，至少5成付諸流水。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

一夜狂風驟雨，福壽山農場即將成熟的蘋果落果嚴重，至少5成付諸流水。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

盧碧颱風減弱為低氣壓，但路徑急轉彎，中心位置直奔台灣，昨晚10點台中市和平區公所緊急宣布7日停止上班上課。經過一夜狂風驟雨，福壽山農場員工一早巡視場區，發現蘋果園受到風雨影響，即將成熟的蘋果落果嚴重，至少5成付諸流水，員工欲哭無淚。

看到滿地被吹落的蘋果，農場員工感嘆半年心血付諸流水。福壽山農場表示，目前統計蘋果掉落數量約4至5成，農場早期在果園周邊栽植松杉等高大的樹木，形成良好的防風保護，才沒有讓強勁的風勢造成更嚴重的災害。

福壽山農場聯外道路零星落石、落枝落葉，而且雨霧線不良，台8線、台7甲線以及福壽路有零星落石、泥流、樹枝樹葉堆積、雨霧視線不良。農場表示，山區持續降雨，路況不佳，籲請遊客勿前往山區，並做好防颱準備。

此外，工作人員意外發現在楓林雅築有一隻被風雨打落的雛鳥，很有愛心的先帶回照顧並提供食物，希望並期待風雨趕快過去，讓雛鳥可以回到大自然中，所有人也可以恢復正常生活。