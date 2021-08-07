高雄市山區因降下暴雨，溪水混雜土石成黑色泥水。（民眾授權提供）

受盧碧颱風與西南氣流影響，中南部遭豪雨猛灌災情四起，今（7日）在高雄市桃源區發生土石崩落，遮蔽隧道口，在茂林區的情人谷則溪水暴漲，原本清澈的河水摻雜土石，已呈黑色的泥水，驚人的畫面全被民眾用影片記錄下來。

中南部地區降下強降雨，高雄市政府6日公布，因山區已達土石流警戒，自6日晚間茂林區、桃源區、那瑪夏區停止上班上課，有民眾在臉書PO出受大雨襲擊的山區影片。

高雄市茂林區的情人谷以自然景觀峽谷與溪水聞名，透過影片可見，原本清澈的溪谷因爆量的雨水挾帶山區土石，瞬間變成滔滔不絕的泥水，畫面相當驚人；此外，在桃源區的拉芙蘭明隧道出口端，則因大量的邊坡土石坍方，擋住了隧道口，完全中斷交通。

▲連結為Facebook，若遭移造成無法觀看，請見諒。

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中央氣象局於7日上午發布新竹以南共計14縣市豪雨特報，其中包括高雄市六龜區、桃源區、屏東縣霧台鄉等列為第一級淹水警戒，高雄市茂林區則列為二級。