大陸外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅6日晚間視訊出席第28屆東協地區論壇外長會時重申中方關於南海問題立場指出，域外介入已成為損害南海和平穩定的最大威脅。濫用「航行自由」，更是對沿岸國主權和管轄權的挑釁，理應受到地區國家的抵制和反對。

王毅表示，南海局勢總體是穩定的，航行和飛越自由得到依法保護，這是中國和東協國家共同努力的結果，不容唱衰和抹殺。中方願同東協國家在《南海各方行為宣言》基礎上，盡早達成有效、富有實質內容並符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」，共同把南海建成和平之海、合作之海。

王毅強調，南海仲裁案違背「國家同意」基本原則，越權審理，在事實認定和法律適用上均存在明顯問題。中方從未參與，當然也不會接受。

近年來，域外國家的介入已成為損害南海和平穩定的最大威脅。所謂「不區分域內域外國家」的說法，無視南海沿岸國的正當合法權益。濫用「航行自由」，更是對沿岸國主權和管轄權的挑釁，理應受到地區國家的抵制和反對。