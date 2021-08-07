中央氣象局持續對台灣中南部地區發布豪大雨特報！輕颱盧碧登陸中國沿海地區，雖降級減弱為熱帶性低氣壓，但受到外圍環流及西南氣流影響，對中南部挾帶豪大雨仍不容小覷。台中市政府表示，自昨晚8時截至今日上午7時止，建設局獲報57件零星災情，皆立即派員出動機具處理，已完成26件，尚餘31件處理中。

台中市政府指出，自昨晚8時截至今日上午7時止，建設局獲報57件零星災情，皆立即派員出動機具處理，已完成26件，尚餘31件處理中，其中以樹木斷枝或倒塌39件最多、路燈故障9件次之，道路坑洞6件及邊坡土石崩落3件，尚無重大災情。

盧碧颱風已減弱為熱帶性低氣壓TD11，但殘餘環流雲系將逐漸東移接近台灣北部，有機會通過北部近海甚至北部陸地，預估台中市將持續降雨且雨量為大雨至豪雨等級，各地 都有短時強降雨發生機會，台中市政府水利局於6日晚間8時再度成立三級應變中心因應，市長盧秀燕今天特前往視察五張犁抽水站，關心防汛整備情形。

建設局長陳大田說，根據中央氣象局預報資料顯示，山區局部恐有較大雨勢，請用路人留意山區坍方及落石，盡量避免於降雨期間進入山區，如有發現道路受阻不通的情形，可通報台中市民一碼通專線1999。