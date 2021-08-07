「世界球后」戴資穎在東京奧運羽球女單拿下銀牌，為自己運動員生涯再添輝煌紀錄，目前在防疫旅館隔離的她，每日都在IG限動曬出知名店家及好友送上的美食，其中包含YouTuber滴妹也送上手搖飲給她，還開出「終身免費喝」的支票，讓戴資穎開心不已。

戴資穎在IG分享滴妹為她特地準備的飲料，只見杯身上不僅畫上戴資穎打球的英姿，更寫道：「謝謝妳帶給我們的感動」、「謝謝妳辛苦了」、「謝謝你們，你們好棒，台灣之光」等勉勵話語，接著只見小戴拿起專屬飲料杯，開心直呼：「隔離的第一杯飲料，療癒我的身心，超好喝」，除了大讚畫圖的人功力太強之外，更驚呼：「闆娘說要給我終身喝都免費，太好了吧」。

滴妹在準備的飲料杯身上畫上奧運選手打球的英姿。（圖／ crown_du IG）

滴妹大讚戴資影「最厲害最可愛」。（圖／ crown_du IG）

此外，李洋也在IG開心曬出滴妹準備的飲料，接著表示：「上次跟女朋友去台中，因為太多人排隊沒有喝到，這次終於喝到了」，更透露女朋友也收到好幾杯飲料，暖心直呼：「連我女朋友也照顧到，身心都被療癒了」，滴妹也轉發兩人限時動態，除了透露杯身人像畫是自家品牌經理手繪之外，還各自承諾兩人：「來來來每天要來幾杯都沒問題，你最可愛，你是最厲害的」、「很開心能讓你們喝到，想喝隨時跟我說」。

滴妹送飲料給李洋，讓他圓了上次沒喝到的遺憾。（圖／ crown_du IG）

戴資穎日前曬出總統蔡英文為她準備的早餐，只見她開心表示：「謝謝總統送上我最愛的早餐」，還不忘附上一顆愛心，可見對總統蔡英文準備的早餐相當滿意，也意外透露出最愛的早餐店是「田記豆漿」。