航運族群周五（6日）終於回神，市場預期貨櫃三兄弟7月營收和半年報表現不俗，吸引資金再度搶進，帶動長榮、陽明、萬海漲幅2.5%~4%不等。股市老手表示，預估長榮、陽明7月營收可能下周二（10日）盤後才公布，但散戶別賭周三股價會噴漲，就急著在周一、周二進場卡位，建議短線想做多的投資人不妨等收盤股價站上月線，多空態勢確立後再行動也不遲。

貨櫃三雄周五股價震盪走高，萬海盤中差一檔漲停，長榮和陽明一度大漲逾7%，但尾盤當沖賣壓再度湧現，終場三雄漲幅在2.5%~4%左右，而散裝航運表現更為強勁，中航、四維航雙雙攻上漲停。航運類股成交比重連兩天跌破2成後，終於回升至31%，市場人氣稍回溫。

外資周五大舉回補航運股，買超第一名為長榮17540張，萬海狂掃8009張，而陽明則小買892張，但也要留意外資近期隔日沖操作，引發三雄股價劇烈震盪。

法人指出，全球貨櫃龍頭馬士基二度調高今年獲利預估，而中遠海運股價7月大跌後，8月也出現反彈；隨著國際運價持續上漲，加上進入第三季旺季，貨櫃三雄都是主要受惠者，估即將公布的7月營收可望持續創新高。

長榮率先公布第二季財報繳出「三率三升」亮眼成績單，第二季毛利率更衝上54.78％，推升EPS為7.98元，累計上半年EPS達15.03元，均創史上佳績。受惠於美國線換約後合約價調漲一倍及歐美地區運價因塞港走高帶動。

現階段不少散戶們、水手們都期待接下來公布７月營收和半年報之後會有一波行情。PTT股板投資老手A大表示，若沒什麼意外的話，貨櫃三雄營收和半年報確實不會差，但投資人要思考，這波殺盤是因基本面不好嗎，若不是，為何公布財報數字好就一定要漲，股價到底反應了沒，是主力、大戶說的算。

他認為，現在航運股能不做就不要做，若真的想進場，還是要留意技術面跟籌碼面，長榮、萬海目前都在一根長紅棒就能站上月線的射程範圍，月線扣抵值也開始往下扣，多整理幾天再適時一根紅Ｋ棒站上月線，搭配月線向上翻揚，可以期待一波漲勢，不過融資、當沖量、主力籌碼進出等各面向都要考量。

A大建議短線想做多的水手們，最好等股價收盤站上月線再說，長榮、陽明可能下周二盤後才公布7月營收，不要賭周三會噴漲，就急著下周一、二搶先買進，以目前月線位置和扣抵值的狀況，下周應該有一波表態，但等多空趨勢確立再動作也不遲。