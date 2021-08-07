來自土耳其的金鐘獎主持人吳鳳（本名：吳承鳳）2015年和台灣老婆陳錦玉（Rynne）結婚並生下2女，來台多年的吳鳳，2018年以「外籍高級專業人才歸化」取得中華民國身分證，成為正港「台灣女婿」。先前台灣鬧疫苗荒，吳鳳堅持留在台灣排隊等打，昨(6日)他宣布終於接種到AZ疫苗，卻強調拒絕跟太太同一週打，只因怕兩人同時爆發副作用，無法好好照顧彼此。

今年5月中新冠肺炎本土疫情爆發，喚醒了大眾對於疫苗接種的重視，疫苗量不足也因此成為熱議話題。吳鳳當時表示，家鄉土耳其目前接種率約為20%，不少朋友都問他土耳其有疫苗，要不要回去打比較快，吳鳳則分享家裡兩個阿姨確實都打完了，但妹妹仍在等候通知。

吳鳳發文。（圖／翻攝自吳鳳 Rifat臉書）

吳鳳進一步表示：「但更重要的是我不會因為要打疫苗，就回去土耳其或者去哪裡！」因目前土耳其的確診數每天都非常高，仍有感染風險。至於疫苗品牌他不指定，「國產或者國外的我都不排斥，到時候看醫療人員給我什麼」，昨他則曬出與接種紀錄卡合影，宣告終於打到AZ疫苗。

吳鳳先前表示打算留在台灣等打疫苗，不會回土耳其打。（圖／中時資料照片）

吳鳳文中說，自己是上周接到通知，便決定預約昨天去打，而他太太則是上周就接種完成，夫妻兩位何不一起打？吳鳳說：「我們故意錯開，可以互相照顧」，也分享打針當下沒感覺，他還問了護理師真的接種完了嗎？對方笑說：「有啊！」他預告之後會拍影片分享副作用的經驗，希望大家都平安健康。網友則回：「我打AZ第二天發燒到38.5度，第三天燒退了，但頭痛嚴重，真不可小看它」、「儘早休息，有症狀都會睡覺的時候有感覺！」、「我打AZ完，完全沒有副作用，是國際認證的老人家，呵呵」。

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