連日來西南氣流帶來的豪雨，台灣南部多處公路受到影響，交通部公路總局統計，至上午為止，共有6處路段預警性封閉、9處受災，豪雨期間山區路況難以掌握，民眾如非必要請勿進入。

公路總局指出，6條預警性封閉路段包括台18線觸口~阿里山路段（38K~100K）、台20線甲仙~荖濃路段（58K~72K）、台20線勤和~復興路段（93K~98K）、台20線梅蘭路段（100K）、台29線那瑪夏~五里埔路段（11K~23K），視巡查後，開放通行。而台20線臨105線梅山口~天池路段（0K~25K），預計8月8日15時恢復常態性管制作業。

道路災阻部分，南投縣仁愛鄉台14線人止關路段（73k＋300）邊坡坍方阻斷。

另有8處道路出現災情，包括屏東縣潮州鎮台1線潮州路段（415K）、台東縣太武鄉台9線加津林路段（412.5K）、屏東縣林邊鄉台17線嗂仔口橋路段（261K＋400~500）、高雄市六龜區台20線寶來路段（68K）、高雄市燕巢區台22線衡山路路段（7K＋200）、高雄市旗山區台29線旗南三路路段（73K＋800~74K＋000）、高雄市旗山區台29線旗南三路路段（76K＋800~77K）、高雄市大樹區台29線統領路路段（80K）南下等。

因應可能帶來的豪雨災害，交通部台鐵局日前也全面加強各項防颱及防汛措施，整備防災設備、防洪閘門、發電機、並調整車輛停放位置。台鐵局長杜微昨日赴第三雙溪橋工地視察，檢視各項工安及防汛措施，並向辛勞的工作同仁致意。