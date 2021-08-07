新疆軍區政治部微信公眾號「喀喇崑崙衛士」8月2日下午發布消息，軍區司令員汪海江中將出席了一場軍官退役儀式，並向全體退役軍官表示敬意和祝福。消息中沒有提及前任司令員劉萬龍中將的去向。

中國官媒對汪海江的任命沒有對外宣布，中國媒體直到近日才轉發了這條消息，證實新疆最高軍事指揮官換人。

美國之音報導，網路訊息顯示，汪海江出生於1963年10月，今年57歲，曾經擔任解放軍第61師師長和南疆軍區副司令員，後調往西藏擔任西藏軍區副司令員和司令員的職務。汪海江於2019年晉升中將軍銜。

從汪海江的履歷看，他與新疆自治區黨委書記陳全國類似，都有在西藏的工作經驗。陳全國從2011年至2016年擔任西藏自治區黨委書記，之後一直主政新疆。汪海江在赴疆就任之前先後擔任西藏軍區副司令員和司令員職務。西藏和新疆的民族矛盾由來已久，壓制少數民族的反抗是這兩個地區的解放軍首長的主要任務之一。

而新疆地區安全事件頻發，導致新疆軍區司令員這個位置頻繁更換。汪海江的前任劉萬龍在這個職位上僅僅待了三年多就被調離，據信，也跟新疆局勢不穩不無關係。

2013年10月28日北京天安門金水橋撞車襲擊事件，有5人死亡。中國官方稱，襲擊者是新疆「恐怖組織」「突厥斯坦伊斯蘭黨」所為。這個事件發生後不久，剛剛擔任新疆軍區司令員才2年的彭勇中將被悄然免職。

美聯社說，美國從阿富汗撤軍的行動引起了北京的擔憂。它擔心伊斯蘭激進勢力會因此加緊在中國邊界地帶的活動，加強「疆獨勢力」的擴張。

中國外長王毅上周會見了阿富汗塔利班代表團。有消息說，中國方面答應為塔利班提供援助，以換取塔利班不支持中共界定的「恐怖組織」東突厥斯坦伊斯蘭運動，不干預新疆的內部事務。

新疆隸屬解放軍西部戰區，為副戰區建制，涵蓋與包括巴基斯坦和阿富汗在內的中亞國家接壤的廣大邊境地區。中國對這個地區以及中印西部邊界地區的安全和恐怖主義威脅深感不安。

解放軍駐疆部隊還承擔著與喀拉崑崙山脈高緯度地區的印度軍隊的壓力。去年6月，雙方在拉達克的加勒萬山谷發生了嚴重的軍事衝突，造成一百多人傷亡。