豪大雨狂炸全台，海陸空交通受影響。一名民眾今向《中時新聞網》表示，他搭乘早上8點51分自台北出發的高鐵，預計9點38分抵達台中，沒想到9點33分突然停下來，隨後往苗栗方向退。高鐵公司回應，受落石入侵軌道影響，導致部分列車延誤。除了高鐵，在豪大雨狂轟濫炸下，全台海陸空都受到影響。

民眾反映，該列車快到台中站時，突然停在路上不動了，隨後緩慢往後退。車上工作人員透過廣播通知，列車將退回苗栗站，換軌後重新出發。

台灣高鐵指出，苗栗段今天上午因大雨造成邊坡落石，導致偵測到路線有異物入侵，為確保營運及乘客安全，全線一度以單線雙向模式運轉，所有列車限速通過，造成列車延誤，敬請見諒。

除了高鐵，受豪雨影響，中南部公路陸續傳出災情，包括南投、高雄、屏東、台東等地，目前共9處發生路樹倒塌、土石滑落、邊坡坍方；6處預警性封路，總計15處公路受影響。

受豪雨影響，地方政府派人清理公路周邊。（台中市政府提供）

海運方面，基隆-馬祖、東港-小琉球、鹽埔-小琉球、富岡-綠島全部停航，共39航班。

空運部分，國際線未受影響，僅馬祖南竿、北竿機場暫停起降，國內線共取消15架次。