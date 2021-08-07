政院擬發振興5倍券，不過審計部質疑去年3倍券發放欠嚴謹，行政院長蘇貞昌今天出席汐止活動時表示，去年3倍券大成功，有2333萬人領取，創造1000多億元經濟效益，今年疫情再爆發，最受衝擊的就是內需、餐飲、零售、百貨，有信心再造去年成功經驗，只要定案一定會向各界報告，也會跟黨團先溝通。

蘇貞昌說，去年發行3倍券，零售百貨銷各方面售額創歷史新高，也看到各行業與地方政府也紛紛加碼，今年也有很多地方政府表示會加碼跟進，希望能給受衝擊產業多多幫助。