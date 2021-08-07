勞工局除全國首創「視訊2.0」全視訊面試服務外，更全力提供民眾就業機會，在8月推出週週徵才活動。（台中市政府提供）

新冠肺炎疫情趨緩，台中市政府勞工局為協助受疫情影響應屆畢業生及求職者進入職場，除全國首創「視訊2.0」全視訊面試服務外，更全力提供民眾就業機會，在8月推出週週徵才活動，邀集近70家次廠商規劃近25場徵才活動，釋出超過3000個工作機會，讓市民朋友能夠搶得就業先機。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕勉勵市府團隊「幫助1個人就業，就是幫助1個家庭」，在疫情影響之下更應該發揮人飢己飢的精神，市府團隊不但早在6月份透過履歷代收及專人推介方式辦理企業暑期工讀徵才，7月初領先全台創新推出「視訊2.0」全視訊徵才。

8月份更接力辦理週週徵才活動，除8月1日、2日辦理「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會，釋出430個薪資均為4萬元以上職缺，接下來還有近25場徵才活動，整個8月份週週有徵才，歡迎有就業需求的市民朋友把握機會，踴躍參加！

張大春表示，此次邀集製造業、服務業、光電業及綠能產業等近70家次廠商，釋出逾3000個職缺，其中製造業政鈺機械銑床人員開出5萬5千元高薪，綠能產業天力離岸風電技術設備員月薪高達5萬元，服務業萊爾富儲備區經理薪資也上看4萬元。勞工局針對應屆畢業生需求，開發逾千個不限學經歷職缺，後續也將持續開發多元工作機會。

台中市就業服務處強調，為協助青年渡過職場適應期進而站穩職場，設籍台中市29歲以下青年，如經就業服務處所轄各就業服務據點推介就業成功，連續就業滿3個月及6個月，可分別請領1萬元及1萬2千元獎勵金，歡迎符合資格的青年多加利用。