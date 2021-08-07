藝人小S挺中華隊選手，遭到大陸網友出征，行政院長蘇貞昌7日表示，國人同胞展現非常高的風度，從來沒有「噓」對手或罵裁判，台灣人民主越來越成熟，風度與氣度跨越成敗；至於本屆東奧選手表現亮眼，因機位問題表態請辭的體育署長張少熙是否能將功折罪，蘇表示，目前還在比賽中，結束後會檢討。

蘇貞昌說，這次東京奧運大家看到台灣子弟真的了不起，在非常多領域都有非常好成績，這是選手長遠持續努力、國人持續支持與政府從旁協助才能達成。

蘇貞昌說，能有這樣的成績，最高興看到選手面對這麼大的競賽場，能享受比賽，並創造好成績，無論成敗，都展現最好的風度，讓世界肯定台灣。

蘇貞昌也說，國人同胞更展現非常高的風度，從來沒有噓對手或罵裁判，風度、氣度跨越成敗，很多選手得獎時，也都向世界提起他們來自台灣，以國家為榮，一代一代為台灣發聲、為台灣爭光，國人也與有榮焉。

蘇貞昌說，過去雖然做足努力，但百密有一疏，在機位上有疏漏，也沒有做好說明，目前比賽進行中，等回來會做總體檢討。