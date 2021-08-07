王毅視訊出席東協論壇外長會，提出共同應對五大安全挑戰。（中國外交部官網）

中國國務委員兼外長王毅6日晚間視訊出席第28屆東協地區論壇（ARF）外長會議表示，面對疫情衝擊和地緣政治回潮，中方認為，維護地區和平穩定，必須踐行真正的多邊主義，透過加強團結合作，共同應對好本地區面臨的新冠疫情、非傳統安全、地緣對抗、強權政治、地區熱點等五大安全挑戰。

與會東協國家外長稱，應堅持不干涉內政原則，不能把人權作為政治工具，推行雙重標準。處理病毒溯源問題應基於科學，而不應搞政治操弄。呼籲保持南海和平穩定，充分肯定中國和東協克服疫情影響推進「南海行為準則」磋商，認為本地區國家完全有能力、有智慧通過談判妥善處理分歧，實現和諧相處和共同發展。

東協外長強調，不能搞地緣對抗和分裂對立，不希望南海地區國家被迫選邊站隊、左右為難，不希望本地區成為大國博弈的角力場。期待各國團結合作，聚焦抗擊疫情和經濟復甦。

王毅提出中方要與東協各國一同應對五大安全挑戰。

一是築牢抗疫防線，共同應對新冠疫情挑戰：中方迄今已向亞洲各國提供4.6億劑疫苗，其中東協國家1.9億多劑。今年將努力向全球提供20億劑疫苗。打擊新冠病毒同時也要抵制政治病毒。溯源工作理應在發現早期病例的多國多地全面展開，不應政治化、標籤化、工具化。

二是加強多邊合作，共同應對非傳統安全挑戰：要合力應對本地區極端氣候、恐怖主義、跨國犯罪、網路安全等問題。中方已提出《全球資料安全倡議》；中國也支持制定「聯合國打擊網路犯罪公約」；阿富汗局勢變化讓恐怖主義風險急劇上升，應採取有力措施防範。

三是維護東協中心地位，共同應對地緣對抗挑戰：要珍惜和弘揚以東協為中心的區域合作架構，警惕和制止個別域外大國試圖推行新的地區戰略另起爐灶，通過軍事威懾搞集團對抗。要共同努力確保地區合作保持健康正確方向，兼顧各方訴求，包容各方利益，促進共同安全，實現地區長治久安。

四是捍衛不干涉內政原則，共同應對強權政治挑戰：不干涉內政是《聯合國憲章》重要原則和國際關係基本準則，是踐行多邊主義的應有之義，更是廣大發展中國家維護主權獨立和正當權利的護身法寶。今天的時代，不應再有什麼「教師爺」、「救世主」。

五是堅持和平對話方向，共同應對地區熱點挑戰：關於朝鮮半島，中方將繼續支持按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，推進半島無核化和建立半島和平機制，實現半島問題的政治解決。關於緬甸局勢，中方支持東協緬甸問題特使運用「東協方式」，協助緬方找到妥善解決方案。關於南海問題，中方願同東協國家在《南海各方行為宣言》基礎上，盡早達成有效、富有實質內容並符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」。