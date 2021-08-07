受低壓、西南季風影響，中央氣象局持續發布豪大雨特報，全台多個縣市傳出淹水災情，今（15日）也有網友發現，高雄昨夜降雨不斷，田寮的二仁溪崇德橋，水面暴漲幾乎快要與橋面齊平，嚇得急喊「要不要通知地方趕快封橋？」

原PO在PTT「八卦板」以「要淹起來了啦怎麼辦」為題，PO文指出「高雄市田寮的二仁溪崇德橋，還是持續有人車在通行，如果河面淹過橋該怎麼辦才好？要不要通知地方趕快封橋？希望不要有壞事發生！」

根據「水利署水利防災中心」YouTube頻道的即時影像顯示，二仁溪崇德橋下水量驚人，依舊不斷有民眾冒雨通行，不少網友看見這一幕不禁急喊「希望不要出現斷橋」、「聽說麻豆一個橋也被淹過？高雄保重」、「政府鬆懈了，以前常常有颱風後來遇到這種的都會直接封橋」、「二仁溪常常漫啊漫的」、「地方政府不曉得封橋了沒，鄉親互相通報一下吧」、「越來越高了，趕快封橋啦」。

不過也有網友見怪不怪，「還好啊，這座橋每次大雨都那樣啊」、「這條溪幾乎大雨就這麼高了」；但也有人憂心表示，「不是淹過去的問題，是橋會不會斷」，就怕不封橋，萬一橋斷了，剛好橋面有人車通行，後果恐不堪設想。