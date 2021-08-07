豪雨狂倒！ 高雄茂林情人谷驚現「泥水瀑布」太恐怖 11:002021/08/07 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市茂林區往情人谷方向，豪雨帶來豐沛水量，泉水夾帶泥水如瀑布般排出，造成道路淹水。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市茂林區往情人谷的道路因為濁口溪水暴漲，導致路面大面積淹水。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 豪雨造成高雄市茂林區往情人谷道路大面積淹水，警方表示，該路段邊坡土石滑落，堵住往濁口溪排水孔，導致路面積水，人車無法通行。派出所前往該積水路段拉封鎖線，禁止人車通行。 六龜區茂林警方已通報茂林區公所派遣包商前往處置。由於該區民眾已經於6日撤離該區，不至於發生危險。高市府6日晚間也依照雨量預測，決定7日停班停課。 雨彈狂炸高雄 環保局加強清疏 水位暴漲1公尺 雲林水林鄉萬興大排溢堤危及2村落 #茂林 #情人谷 #溪水暴漲 #高雄 #豪雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大雨炸出高雄單日2坑 民眾驚6天已5坑 12:122021/08/06 生活 恐怖 又傳地基坍塌 高雄5天現3坑 04:102021/08/06 地方新聞 台南龍崎民宅前崩塌驚見「斷崖」 今已撤離4人 20:012021/08/06 社會 阿里山區豪雨狂瀉落石不斷 八掌溪水暴漲畫面曝光 11:572021/08/07 社會 屏東農民遇溪水暴漲 警消到場時「僅看到一個頭在水面上」 11:542021/08/07 社會 高雄山區3里今早提升為土石流紅色警戒 再撤離169人 12:002021/08/06 生活 多縣市已達豪雨等級 氣象局：高雄山區已達超大豪雨 09:022021/08/07 生活 盧碧「回馬槍」侵台機率大增 恐海陸警齊發 時間點曝光 06:022021/08/06 生活 高雄再傳地基坍塌！5天已出現3坑 民眾驚慌：有夠恐怖 17:382021/08/05 生活 雲林宣布7日停班停課 張麗善巡查抽水系統工程 10:472021/08/07 生活 台東南橫公路多處落石土石鬆軟 熱氣球活動全取消 11:572021/08/07 生活 社會熱門新聞 驚人影片曝光 大雨灌爆高雄山區 泥水吞橋、隧道口山崩 - 社會 5天被騙80萬！簡訊利誘投資飆股 受害者崩潰：畢生積蓄全沒 - 社會 馬祖歷年最嚴重災情畫面曝光！芹壁村土石坍方 暴漲黃泥沖毀民宅、轎車 - 社會 屏東農民遇溪水暴漲想先救狗 警消到場剩「頭在水上」 - 社會 恐怖暴風奪命 2安平晨運男被吹撞上鐵欄杆釀1死1傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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