高雄市茂林區往情人谷的道路因為濁口溪水暴漲，導致路面大面積淹水。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

豪雨造成高雄市茂林區往情人谷道路大面積淹水，警方表示，該路段邊坡土石滑落，堵住往濁口溪排水孔，導致路面積水，人車無法通行。派出所前往該積水路段拉封鎖線，禁止人車通行。

六龜區茂林警方已通報茂林區公所派遣包商前往處置。由於該區民眾已經於6日撤離該區，不至於發生危險。高市府6日晚間也依照雨量預測，決定7日停班停課。