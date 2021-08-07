本屆奧運最大的酷刑「男子50公里競走」於8月6日落幕，第一名的波蘭選手Dawid Tomala走了3小時50分08秒，最後一位完賽的選手走了4小時53分09秒，另外還有10人無法完賽、2人犯規失格。常言道「台上一分鐘，台下十年功」，如果是一個賽場上要比4個小時的運動，平時得花多少時間練習？

《美聯社》在賽後寫道：「向這些世界上最會扭屁股的傢伙們說再見吧。」因為下屆巴黎奧運開始就要廢除50公里競走了，國際奧會的理由是這個項目沒有女子賽事（國際奧會新規定，女子參賽者名額總數不得少於男性），自1936年成為奧運常駐項目的賽事就此步入歷史。

今夏東京十分炎熱，賽事搬往札幌市舉行。一般運動的目光都是集中在得牌者身上，本屆50公里競走的一大亮點反而是最後一位完賽的厄瓜多選手Claudio Villanueva。雖然落後第一名超過1小時，但他在走完全程之後，含著眼淚歡呼的鏡頭獲得許多掌聲，獲讚為「奧運精神的展現」。

此外還有51歲的西班牙選手Jesús Ángel García Bragado，這位大叔從1992年家鄉巴塞隆納舉辦的奧運開始參賽，無役不與，居然連續參加了8屆奧運！「我不否認這是一項壯舉（參賽8屆是世界紀錄），更重要的是我達成了個人目標，也在我決定好的時刻退役。」他從沒贏過獎牌，但7次走完全程，包括本屆4小時10分03秒排名第35，親自送別他最熱愛的運動。

外媒《路透》報導，選手們對於國際奧會獨斷取消50公里競走而感到憤怒，銅牌加拿大選手Evan Dunfee賽後開砲：「我的心都碎了。這是國際奧會與世界田總的嚴重錯誤，我們今天的表現證明這項運動是屬於奧運的。最簡單的解決方法應該是增設女子50公里競走。」

銀牌德國選手Jonathan Hilbert說：「國際奧會不重視也很少諮詢運動員的想法，賽事被取消的新聞我們是看報紙才知道。」國際奧會對此的解釋是他們傾向直接砍掉男子專有的賽事，如此可以在不增加參賽者總數的情況下維持男女總名額相同，20公里競走因為男女都有所以被保留在奧運。