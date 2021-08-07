風雨侵襲高雄，高雄市區中山四路出現路樹倒塌，警方封鎖內側車道路段，禁止車輛通行。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

豪大雨襲擊高雄，高市山區1天內降下超過5、600毫米的雨量，市區各處除梓官、鼓山和旗津區尚未破百毫米外，其餘各區都已降下逾100毫米的雨量，雨炸彈不斷襲擊，高市府宣布開放全市326處臨停處所，提供車主緊急停放。

高雄市政府宣布7日停止上班、停止上課，市公車7日上午8時至晚間9時為止，採取颱風／豪雨班表行駛，並依應變計畫，在公車駕駛長判斷無停靠安全疑慮下，原則採民眾隨招隨停方式，讓民眾上下車。

此外，因應豪雨，除路口、公車招呼站10公尺內、消防栓前及橋樑以外（九如橋、中都橋及願景橋可開放停車），開放紅黃線停車至恢復上班日6時30分，停車方式以在不影響交通與人車行進前提下，應緊臨路肩路邊停放，且限停一排方式停車。

高市府也開放共計326處臨時停車處所，提供市民緊急停放車輛，有需求民眾可至https：／／ppt.cc／f962ex查詢。