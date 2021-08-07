瑞典一份研究發現，感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）會增加中風與心臟病風險。研究人員說確診後一週，第一次得心臟病的風險會增加3到8倍。

路透社報導，這份研究比較2020年感染新型冠狀病毒的8萬6742名患者與34萬8481名沒有染疫的人。研究人員發現，確診後一週，第一次發生心臟病的風險會增加3到8倍，因為血管阻塞而第一次中風的風險會提高3到6倍。

這份發表於英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet ）的報告指出，兩項風險之後會穩定下降，但至少有4週時間風險還是很高。

這項研究沒有納入過去曾有心臟病或中風病史的COVID-19患者，但共同撰寫報告的烏米亞大學（Umea University）研究人員康諾里（Dr. Anne-Marie Fors Connolly）博士說，對這些患者而言，再遇心臟病或中風的風險可能更高。