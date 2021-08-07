據大陸國家衛健委今天（7）日通報，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團昨天（8月6日0—24時）報告新增確診病例107例，其中境外輸入病例32例（雲南11例，上海9例，天津5例，廣東3例，四川2例，江蘇1例，浙江1例），本土病例75例（江蘇53例，湖北9例，湖南9例，河南4例）。

大陸本土確診病例中，江蘇新增53例，其中揚州市52例，南京市1例。7月20日至今，江蘇省累計報告本土確診病例516例，其中南京市229例，淮安市12例，揚州市272例，宿遷市3例。該數據顯示，本輪疫情中，揚州本土確診病例總數已經超過南京。

★南京又有2個中風險地區降為低風險

南京市今天（8月7日）上午舉行第18場新聞發布會，通報新冠肺炎疫情防控相關情況。南京市衛健委副主任楊大鎖表示，經疫情防控專家組評估，自今天（8月7日）起，南京市部分區域疫情風險等級進行了調整：雨花台區鐵心橋街道鳳翔花園4期，高淳區椏溪街道省道239與椏定路交叉路口蕪太建材店所在建築範圍由中風險地區調整為低風險地區。其他地區風險等級不變。

據《江蘇新聞聯播》報導，8月5日，江蘇省委曾召開會議，對當下的疫情形勢作出判斷，稱「南京疫情已趨緩向好、總體可控」，但揚州疫情處在集中暴發期。

★江蘇省長昨再赴揚州督陣疫情

江蘇省省長吳政隆昨天（8月6日）再赴揚州。早在此前的8月1日，吳政隆首次赴揚州時曾表示，揚州疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉場所（如在棋牌室打麻將），老年人居多，現在情況尚未見底，防控形勢十分嚴峻複雜。

吳政隆說，揚州疫情防控正處於最吃緊、最關鍵的時刻，是當前全省疫情防控任務最重的主戰場。