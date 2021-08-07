家屬至派出所到此景，大讚其中警員林志丞不僅人長得帥，又有愛心。(民眾提供)

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員林志丞、林王衍虎，日前執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱於南屯區五權西路二段529號早餐店前有一名老翁需要協助。員警第一時間馳赴現場，早餐店員焦急地表示，大老遠就看見老翁獨自一人在烈日下行走，步履蹣跚差點被往來車輛撞到，趕緊將老翁攙扶至店內。

警方指出，因老翁未攜帶任何證件，員警使用M-Police之人臉辨識系統查詢，顯示蔣姓老翁已被家屬通報失蹤人口的身分，隨即將老翁帶返警所稍事休息並聯繫家屬。期間林員擔心老翁久未飲水，主動低身高跪姿遞上茶水供老翁解渴；在等待家屬的過程中，隨侍在側，關心老翁的身體狀況。

家屬至派出所到此景，大讚其中警員林志丞不僅人長得帥，又有愛心。家屬向員警表示，高齡80歲的蔣姓老翁，疑似有失智傾向，不解老翁如何從清水跑到人生地不熟的南屯來，看到員警視民如親的舉動，大讚林員年紀輕輕，對待長者如此溫和有耐心，感動不已，讓素來有警界「孫安佐」之稱的林員，更添佳話一樁。

大墩派出所長葉信良呼籲，平時應多多關心身邊的高齡長者，必要時請老人家配戴記載身分資料的手環或項鍊，便於警察查證識別。