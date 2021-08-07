為期3天的線上暑期營隊，透過網路與國外青年志工共遊全美城市風光。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市教育局首度與僑英文教基金會合作開辦「2021台中X全美」E-Around海外志工英語服務營，以「美國城市故事」為主題，短短1周吸引500多名學童報名，共錄取200名國小四至六年級學生，規劃8月4至6日及8月11至13日兩梯次、各為期3天的線上暑期營隊，透過網路與國外青年志工共遊全美城市風光，互動提升英語聽說能力，搭起台美教育交流橋梁。

瑞穗國小四年級學生朱妍分享，她從錄取後就十分期待可以和外國老師一起上課。上安國小v學童陳沂萱也說，因為想要學習不同的外國文化、知道國外生活方式，很期待參加這次營隊，希望可以獲得更多英語學習機會。

另外，大坑國小也鼓勵教師投入雙語教學，除每周邀請志工家長推動晨間英語故事，也舉辦單字王競賽、英語短劇等活動，涵養學生生活英語應用能力。

教育局表示，台中市近年深耕推動英語教育，在今年達成提高外籍英語教學人數目標，結合國教署外師及教學助理，全市將有115名外籍英語教學人力資源，並有效分配至全市近200所國中、小學，以有限資源爭取師生無限學習品質。

此外，教育局也透過教師工作坊、環遊世界領袖營暨雙語教育營隊等活動，積極延伸英語人才資源運用，期望在疫情期間，這兩梯次的課程能給台中學子不同的線上學習經驗與外國文化體驗。