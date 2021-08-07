重量級歌手雲集的《歌手當打之年》本週日（8/8）將進行終極之戰，參賽歌手紛紛找來大咖好友助陣，像是亞洲歌王蕭敬騰就邀請林俊傑擔任幫唱嘉賓。

金曲歌王聯手出擊讓主持人何炅都讚嘆彷彿到了音樂頒獎典禮現場，兩人以雙鋼琴的演奏方式演唱共同創作作品《Hello》，深情的告白讓全場感動萬分，蕭敬騰也分享參賽至今的心情：「無論結果怎麼樣，都再次感謝《歌手》這個舞台，以及為《歌手》奉獻的所有人。」而首次參與「雲錄製」的林俊傑則覺得很有趣，也對表現極有信心：「應該沒有人敢奇襲我們，因為我們非常有誠意啊！這個作品非常好。」

榮登總決賽舞台的還有一位金曲歌后徐佳瑩，她所邀請的幫唱嘉賓是曾榮獲金曲獎最佳作曲人的韋禮安，兩人都擁有治癒嗓音，難得同台讓觀眾以為會主打甜蜜蜜的情歌，不料他們竟以活力四射的作品《管他什麼音樂》應戰，跳脫以往抒情風格，勁歌熱舞搭配詼諧小劇場，讓全場觀眾聽到意猶未盡，何炅也很享受其中：「韋禮安也太可愛了吧，雖然從頭到尾只會一個舞步。」

聽到全場熱情歡呼，兩人也「玩」的非常過癮，還大膽放話未來將轉戰華語唱跳天團！精彩內容就在本週日(8/8)晚間8點中天綜合台《歌手當打之年》終極之戰。