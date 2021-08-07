中國、日本等國仍把影響我國的熱帶性低氣壓視為颱風，中央氣象局預報員徐仲毅表示，我國的颱風標準與其他國家一致，而該熱帶性低氣壓距離台灣距離最接近，也有比較多的雷達網地面觀測，從數值來看未達輕颱標準，因此仍認定仍為熱低壓，無論是熱帶性低氣壓在防災一致的。

徐仲毅說，該熱帶性低氣壓目前在桃園新竹一帶沿海，正受到地型破壞，會往東北移動，再併入低壓帶，可能會重新發展起來，也不排除重新發展為輕度颱風；但該熱帶性低氣壓逐漸靠近台灣的過程，中部以北也會有明顯降雨出現，而南部則受到西南氣流持續影響，中部以北受熱低壓影響。

據統計，已有多處出現日雨量逾600毫米，已達超大豪雨等級，時雨量最大則在屏東霧台達114毫米，徐仲毅提醒，此次雨勢是西南氣流伴隨熱帶性低氣壓影響，雨勢明顯、易致災，西半部還有可能出現豪雨等級降雨，預計要至明天白天後才會緩和下來，提醒大家要特別注意。