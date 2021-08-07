8月1日到8月7日為「世界餵母乳週」，本周在IG上以「#breastfeeding」為標籤引來超過550萬則貼文響應，演藝圈中不少當媽的女星也曾大方分享餵母乳甘苦談，其中Janet（謝怡芬）4年前首度當媽時，更是形容：「妳的奶頭會去一趟地獄」，每天像有人用紙的邊緣割妳的乳頭，每回寶寶含上去時「真的會很想死」。

Janet在2015年時和老公吳宇衛（George）結婚，2017年、2021年分別生下兩子，她首度當媽時多次大方分享當媽經驗，透露自己本來以為親餵母乳會是很簡單、直覺性的事情，沒想到大錯特錯，經由護理師等人的幫忙指導，她才知道有許多親餵的正確姿勢要學習，還要學會擠奶，「基本上有三種親餵的姿勢：搖籃式，橄欖式，躺式」，外界以為親餵是件充滿浪漫又有母愛的事情，但其實一開始真的很痛，「妳可能真的會害怕他餓，因為妳知道妳會很痛」。

網上響應世界餵母乳週已超過550萬則貼文。（圖／翻攝自 IG）

Janet形容剛開始餵母乳時，乳頭就像天天去了地獄一趟，像是有人用紙在割妳的乳頭，每兩、三個小時一次，一次長達30分鐘，「每次寶寶剛含上去的時候，真的會很想死。但是不用怕！慢慢的妳的奶頭會習慣」，有時母乳還會不受控溢出來，「妳的寶寶在哭的時候，很神奇的妳自己會出母乳」，她曾聽說其他寶寶哭，只要是剛生產的媽媽都會有反應，老公George曾嘗試哭泣，Janet吐槽笑說：「但是我沒有反應」。

而女星林可彤今年5月剛生下二兒子，她曾在IG上大方分享產後一個月仍顯臃腫、肚皮鬆弛的身材，被網友大讚是最美畫面，過去她分享練習擠母乳經過，形容乳房像被「老天爺突然放了1000顆青春痘」，痛到想罵髒話。去年她則曬出餵母乳照片響應響應國健署「母乳哺育愛自然」活動，強調餵母乳的好處可分為心理跟生理層面，心理方面會讓媽媽產生快樂的腦內啡，生理上，餵母乳可幫助媽媽瘦身，也能給寶寶更多免疫力。

然而雖然親餵好處多多，社會上對餵母乳一事歧視事件層出不窮，香港女歌手官恩娜早年罹患「貝爾氏麻痺」，也就是俗稱的面癱，2015年她和愛情長跑多年中法混血男友Juan結婚，同年生下一子，官恩娜當媽後為孩子好獨排眾議，堅持親餵母乳，沒想到隔年透露逛五星級飯店時中途想餵母乳，找了兩層樓尋不到育嬰室，只好借女職員更衣室一角餵母乳，卻被一位中年女子闖入，對方一邊刻意接近他們，又一邊打電話給酒店客訴喊：「有人在這裡餵人奶」，聲音大到兒子當場被嚇哭。

此外，許多名人當了媽媽後，常在網上分享餵母乳的照片，今年初台灣健身美女部落客Michelle從美國回台生產，照片被投訴過於裸露，香港女星林芊妤也曬出親餵照片，引來網友酸假借餵母乳的名義秀身材。但來自馬來西亞的空姐網紅Cherry Quahst（Cherry Q）近期也曬餵二女兒母乳照片，卻被網友讚「世上最溫馨照片」，對此，Cherry Q曾透露：「我也經歷過流血奶，乳頭破損等等，還好有專業泌乳師教我、老公鼓勵我才繼續。媽媽都是偉大的，那種痛我懂，最重要把寶貝照顧好，寶貝吃飽健康長大很好」。

而上月初首度升格當媽的女星小甜甜（張可昀），生產後不久就分享抱女兒「米苔目」的溫馨照，寫下：「看著寶寶能喝著你的奶奶開心滿足健康～真的是一件很棒的事情」，強調就算再疲累，看到女兒能吃飽就滿足，她也指出在媽媽社團看過一篇文章，有的媽媽因本身母乳不夠受到旁人施壓，讓小甜甜同感表示，相信該位媽媽本身已經很挫敗難過，身邊人不應該藉此情緒勒索，「這些話都是讓媽媽心情更加失落不堪好嗎！！！」，並痛批：「這根本無關愛不愛小孩，而且每個媽媽自己的權利什麼時候輪到身邊的人來說嘴...滿滿的各種的我覺得你應該～哪有這種事！」