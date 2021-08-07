立秋來臨，預示著炎熱的夏天即將結束，星座運勢網站「情感角度」分享，金牛座、天秤座、摩羯座立秋過後運勢蒸蒸日上，不但有心想事成的好運，努力都能獲得回報，成為大家眼中的幸運兒。

▍1.金牛座

金牛座性格沉穩，做事很認真，立下目標後就會一步一腳印的努力達成，同時又能夠吃苦耐勞，因此比其他人更容易獲得成功。金牛座今年立秋過後，心態漸漸轉變，看事情的角度更加樂觀，同時意志力也更堅定，不再被外界的評價影響，眼中只剩下夢想和目標，手邊的問題終於能順利解決，少了阻礙後前進的速度越來越快，離成功更進一步，心裡也感到更加踏實。

▍2.天秤座

天秤座擅長社交，人際關係很好，生活和工作上都能受到許多人的幫助，同時又擁有很旺的桃花運，是大家眼中的人氣王。今年立秋後天秤座能迎接好運降臨，越來越有福氣，曾經放在心裡的願望都能一一實現，凡事水到渠成，過去的努力終於獲得回報。另外單身的天秤座能遇到深愛的對象，兩人感情極速升溫，享受久違的甜蜜氛圍。

▍3.摩羯座

摩羯座是典型的工作狂，總是腳踏實地的付出努力，為了做出滿意的成果，願意犧牲自己的休息時間，不計代價的付出，就算遇到困難也不會輕易放棄。今年立秋過後摩羯座的事業運上漲，付出就能獲得回報，能做出亮眼的成績，而且工作表現能被長官看見，有機會升職、加薪，在職場上的地位一路飆升，晉升令人崇拜的成功人士。