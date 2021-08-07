第五輪疫苗打莫德納，預計在8月11日至8月17日開始施打。外科醫師江坤俊提醒，打疫苗後，手臂恐出現紅腫熱痛癢的狀況，最大甚至會有範圍達15公分的腫脹，許多人常誤以為是細菌感染，就吞抗生素治療，但其實可以透過冰敷、服用抗組織胺藥物或是塗抹類固醇藥膏來緩解，此外，出現「新冠手臂」者其實可以打第二劑疫苗，只有「嚴重過敏反應者」不能打。

外科醫師江坤俊日前在節目《健康2.0》上表示，大家對打疫苗的副作用耳熟能詳，像是打AZ可能出現血栓、打莫德納恐出現心肌炎等。其中AZ較常發生在腦部與腹部，若民眾接種後有頭痛和肚子痛等不尋常疼痛就快就醫；心肌炎則好發於年輕男性身上，民眾打完若出現胸痛、喘與胸悶狀況，應盡快就醫檢查。

江坤俊指出，不少人忽略常見的副作用「新冠手臂」，此副作用是指打完新冠疫苗，特別是莫德納疫苗，手臂出現紅腫熱痛癢的狀況，最大可能出現15公分的腫脹。不少民眾發現手臂莫名腫脹，會誤以為是蜂窩性組織炎或細菌感染，就跑去買抗生素吃，事實上這是完全錯誤的處理方式。

江坤俊解釋，手臂腫脹是因為過敏反應或疫苗局部的免疫反應造成，與細菌感染沒有關係，因此打完疫苗手臂腫起來不用吃抗生素，可透過冰敷緩解，但有些人腫痛狀況較嚴重，也能透過服用抗組織胺藥物、塗抹類固醇藥膏或吃普拿疼等止痛藥來緩解。

江坤俊也說，許多民眾好奇「打疫苗後出現新冠手臂，算是嚴重過敏嗎？還能打第二劑嗎？」對此，他則回應「可以的！」只是打第二劑產生新冠手臂的機率還是有，且出現的速度恐更快，比如說第一次打是7天後出現，第二次打可能2天就產生。不過，不會因為這樣就不能打第二劑。

江坤俊提醒，不能打第二劑疫苗的狀況是出現「嚴重過敏反應」，如果打完第一劑疫苗後出現全身性蕁麻疹、血管性水腫、呼吸窘迫和血壓降低等症狀，那恐怕就不太適合打相同的第二劑疫苗。

江坤俊表示，總之打疫苗仍是利大於弊，打AZ可能出現血栓的罕見副作用，一般較常發生在腦部與腹部，若民眾接種後有頭痛和肚子痛等不尋常的疼痛最好盡快就醫；而心肌炎則好發於年輕男性，民眾打完出現胸痛、喘與胸悶狀況，應盡快就醫檢查。