藝人張善為演出校園劇《麻辣鮮師》，以及兒童台「黑皮哥哥」走紅演藝圈，原本星途備受看好的他，突然罹患怪病，開刀後呈現下半身癱瘓狀態，就此從演藝圈銷聲匿跡，如今8年過去，據悉，他雖然仍臥病在床，但腳掌和手已經能透過機器進行動作。

張善為2013年罹患怪病，到醫院檢查診斷出「血塊壓迫脊椎神經」，沒想到開刀後下半身呈現癱瘓狀態，當時他在臉書發文：「從來不知道動一根手指頭有那麼的難，只能躺著卻無力做任何平常輕而易舉的事！很驚又無助」，雖然到出無奈心情，仍不忘PO文對自己信心喊話，未料就此神隱，助理2017年曾透露他仍需要坐輪椅，有時還得靠家人從旁協助才能上廁所，儘管復原速度緩慢，但都憑著意志力撐過來。

根據《ETtoday》報導，因為疫情未完全趨緩，張善為目前都待在家裡復健，前助理也透露兩人已有2年沒見過面，平時都是和張善為家人聯絡詢問近況，更透露他雖然多年來沒有工作，但之前有買保險加上一筆儲蓄，經濟狀況還不至於太有壓力。

張善為2013年12月6日時，曾在臉書發文：「等我站起來！我的長輩好友們，妳你們的祝福加油打氣我都收到了，謝謝大家 真的。現在的我還在為動根腳趾頭……努力著！」不過之後直到現在為止，臉書就曾未再更新過，也讓粉絲對他的狀況擔憂不已。