(12：27更新)儘管7日在東京奧運男籃金牌戰，碰上曾在預賽83比76逆轉擊敗他們的法國，美國這次卻上演甜蜜復仇戲碼，靠著杜蘭特轟下全場最高29分，塔圖也拿19分，美國最後以87比82險勝法國，順利拿下東奧男籃金牌，也完成奧運男籃4連霸。

美國男籃開賽就讓法國發生24秒進攻違例，但跟前役一樣，美國一開始三分外線不太靈光，前8次出手都落空，也讓美國處於4比10落後，幸好接下來杜蘭特大發神威，不僅投進美國首顆三分球，更幫美國打完首節，反以22比18超前。

來到第2節，美國男籃換成塔圖開火，隨後杜蘭特也投入火力，一舉幫助美國取得39比26領先，不過法國趕緊換上戈貝爾，讓他頻頻內線單打取分，幫助法國打出6比0追近，上半場結束，美國仍以44比39領先，杜蘭特半場就拿21分。

法國第3節一開始雖投進三分球，美國卻馬上回應12比3猛攻，隨後一度擴大領先到14分之多，可是美國防守又開始鬆懈，讓法國趁機縮小差距，似乎美國還沒記取預賽教訓，還被巴坦投進壓哨三分球，前3節結束，美國71比63領先。

法國末節持續縮小差距，甚至追成70比73，不過美國也靠利拉德、塔圖兩人重新取得82比72領先，但法國還不放棄，佛尼克最後1分08秒投進三分球，甚至迪科洛最後10秒兩罰俱中，雙方只差3分，幸好杜蘭特最後8.8秒兩罰俱中，宣告這場金牌戰已無懸念。

美國男籃除了杜蘭特、塔圖攜手轟下48分，利拉德與哈勒戴也各拿11分，這場金牌戰贏得如此辛苦的主因，在於美國三分命中率僅2成8(投32中9)，不如前幾場那麼凶猛；法國以佛尼爾與戈貝爾各拿16分最高，亞布塞萊13分，迪科洛12分。