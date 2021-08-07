南韓文化廣播公司新聞(MBC News)6日報導，Delta變種病毒的強大傳染能力，讓疫情變得極有威脅性。南韓全羅道木浦市3日傳出2名確診的大學生，即使沒有接觸到確診者，也沒有拿下口罩或飲食，疑因坐在確診者曾坐過的椅子而不幸確診。

報導中指出，這2名大學生因出現咳嗽、肌肉痠痛等症狀，而前往醫院篩檢並確診。經過足跡調查後發現，他們去的咖啡廳曾有確診者造訪。不過，兩人與確診者停留在該咖啡廳的時間不同，故一度造成疫調困擾。

木浦市衛生官員表示，這2人全程戴著口罩，也沒有飲食，而且坐在確診者使用過的桌椅僅有短暫的時間。

調查顯示，確診者來到這間咖啡廳、喝完飲料並離開的時間約為17時6分。4分鐘後，2名大學生進入該咖啡廳，並坐在確診者曾用過的桌椅，以等待打工的朋友下班，停留時間約20分鐘。

官員推測，2人沒有和確診者同處一室，也沒有拿下口罩飲食，很可能是因為使用同一張桌椅而感染。「如果是同處在同一空間中，大多都會感染；但如果沒有共處一室，很可能是因為環境或其他接觸而感染」。

中山醫院家庭醫學科主治醫師陳欣湄提醒，新冠病毒的傳染途徑主要有3種。第一種是飛沫感染，比例也最高；其他2種分別為氣溶膠與病毒掉落於物體造成間接感染。

就間接感染而言，病毒在不同材質的存活時間不一。金屬材質可存活5至9天，塑膠材質則是2至3天。至於紙板等材質，則可達24小時。