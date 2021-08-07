男子路過見麥當勞套餐就在眼前，趁四下無人之際偷走嗑光。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市1名吳姓男子6月14日點麥當勞155元套餐外送，由於疫情期間，外送員送達，電話通知吳男後，將套餐放在指定地點離去，未料吳男下樓領餐時，餐點卻不翼而飛，吳男吃不到想吃的美食氣炸，一狀告到派出所，警方調監視器追查，8月1日逮到竊賊，嫌犯供稱路過一時忍不住偷了吃光光！

警方指出，高雄市20多歲吳姓男子6月14日在家中訂了外送麥當勞155元套餐，外送員送抵後，由於疫情期間，依照吳男指示將套餐放在屋外指定地點，通知吳男後離開，未料，吳男下樓取餐時，卻發現空無一物，由於正值午餐時間，吳男想吃的薯條、雞塊和飲料等美食被人偷走，讓他氣炸，於是前往哈爾濱派出所報案。

警方受理後四處訪查，發現是1名無業的47歲宮姓男子所為，8月1日循線找到宮男，宮男聲稱，當時路過見麥當勞放在路邊，以為沒人的，忍不住偷走後嗑光了，由於竊盜屬公訴罪，警方訊後依法函送法辦。