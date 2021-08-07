第4、5輪疫苗打完後全台恐出現疫苗荒，剩餘疫苗數量僅約50萬劑。國民黨團總召費鴻泰前天針對疫苗議題進行網路問卷調查，對於「疫苗政策的規劃與執行看法」方面，民眾覺得不滿意者占87.7％。尤其是55歲至64歲者，目前正忙於登記疫苗施打者，對目前政府疫苗政策的規劃與執行情況特別不滿意。

費鴻泰為更了解民眾需求，及在疫苗上應該注意的相關議題，提出問卷想聽取民眾的意見。他在前天下午6點半發給在近3個月服務過且有LINE帳號的民眾，截至當晚9點12分，收到1405份回函。

根據網路民調結果顯示，對於「疫苗政策的規劃與執行看法」方面，民眾覺得不滿意者占87.7％，覺得尚可者為7.8％，覺得滿意者占4.5％。回答者中，已施打第一劑疫苗者佔65.8％，尚未施打疫苗者為34.2％。

其中，已施打第一劑疫苗者有948位，施打moderna占56.4％，施打AZ 占41.9％，為表示者1.7％；尚未施打疫苗者有457位，是因為不願意接種不喜歡的疫苗廠牌占49.9％，因為不符合施打類別占49.4％，本來就沒有施打意願則占0.7％。

人口結構分析，女性占總樣本數60.8％，男性則占總樣本數39.2％；65歲以上者占38.3％，55歲至64歲者占34.9％，55歲以下占26.8％；在「居住區」方面，信義區占總樣本數27.2％，松山區則占總樣本數16.7％，居住其他區者占56.1％。