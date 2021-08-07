繼一卡通推出東奧羽球男雙「麟洋配」的致勝球卡片後，多次發行世界球后戴資穎相關套卡的悠遊卡公司也不甘示弱，特地推出戴資穎「相信自己」悠遊卡套卡，和民眾一同慶祝小戴東奧奪銀的喜悅，明起上午11時起在全家、萊爾富等4大超商限時、不限量開放預購。

悠遊卡公司指出，「相信自己」套卡設計理念取自於戴爸爸的父愛，在戴資穎小時候，爸爸總是對她說「無論如何都要相信自己」，小戴因此將這4個字刺在左手腕上，比賽時舉起左手為自己打氣，總能感受到充滿力量，因此公司將這4字作為主題發行紀念套卡。

悠遊卡公司表示，套卡共有2張、每套350元，不但完美重現小戴擊球時的英姿，上頭還有親筆簽名，預購時間為8日上午11時起、12日夜間23時59分止，於7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放預購，限時不限量。