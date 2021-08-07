李旻首次參加覺得很榮幸。（資料照／季志翔攝）

2020東京奧運接近尾聲，許多項目也進入收尾階段，女子高爾夫今天進行最後18洞的較量，中華隊女將徐薇淩、李旻持續奮力揮桿，徐薇淩繳出個人4天最佳的66桿、總成績275桿作收，李旻則以72桿畫下句點，兩位女將都覺得很榮幸能為國參加奧運，放眼下屆奧運繼續為國爭光，而看到中華隊傳回奪牌好消息，徐薇淩也與有榮焉，感動哽咽。

李旻表示，第一次穿上繡有中華隊隊徽的球衣出賽，是非常榮幸的一件事，也是很有意義的賽事，可惜自己前兩天桿數不錯，後兩回合比較不理想，「但也代表我要繼續加油，不會只停留在這裡。」

因為天氣關係，大會擔心颱風影響，所以今天開球時間提前，第1組上午6點半就出發，李旻排在6點42分出發，徐薇淩晚她一組、6點54分出發，兩位選手都認為影響不大，李旻說：「過去參賽也打過不少清晨6點半出發的比賽，而且東京現在很熱，早點出發氣溫也比較低點。」

徐薇淩笑說：「東京這裡早上4點半左右就天亮了，前幾天我被陽光曬醒，本來以為應該是7、8點，結果才4、5點天色就很亮了，我也就跟著早起，所以比賽時間提早也沒關係。」

因為比李旻晚出發， 徐薇淩賽後笑說自己是中華隊壓軸最後一個完成賽程的選手，表示：「從抵達到完賽我在東京也待了快兩個禮拜，看到大家打得好我也很開心，像是我在選手村的跟桌球選手鄭怡靜著，看到他們桌球混雙拿下銅牌，男子高爾夫潘政琮也帶回銅牌，整路看著很多選手成績很好，很為他們開心也很感動！」說著說著，徐薇淩感動到有點哽咽，「人生第一次奧運，我想絕對是很難忘的，大家一起為了國家努力真的很動人。」