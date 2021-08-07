高鐵今（7）日發聲明表示苗栗路段有外物入侵，使部分列車因此延誤，就有準備搭乘高鐵的民眾在PTT詢問，聽聞南下的列車已延誤40分鐘，讓他感到有些憂心，之後還有民眾貼出一張疑似邊坡坍塌的照片，讓人看了不禁寒毛直豎，還有正在搭乘高鐵的乘客表示，「車長廣播說有落石」。

一名網友在PTT的Gossiping板寫下「高鐵南下耽誤40分鐘啦」，提到今（7）日欲搭乘高鐵南下，豈料竟等了1個小時，發現高鐵上午在官網發出，由於苗栗路段「入侵偵測告警」，因此部分列車延誤，但原PO仍感到非常擔心，便上網詢問「北上的幫我看一下是什麼入侵？」。

不少人表示「有偵測到總比出事好」、「至少還有告警系統，台鐵還要靠肉眼看」、「沒偵測到你就撞上去了」、「大雨好幾天啊！鐵公路都要注意」、「不可抗力好像只能賠償因延遲導致乘客的損失」、「我星期一要南下上班開始擔心了」、「看來是邊坡坍了，安全起見還是先別開的好」，另外還有網友貼出，一張疑似邊坡坍塌的照片，讓人看了非常害怕。

還有正在搭乘高鐵的民眾回應，「正在南下高鐵車上，停苗栗附近好久了」、「延誤70分到台中...卡在苗栗」、「1214北上停在苑裡快半小時了，希望平安」、「列車卡在苗栗站前的軌道上半小時了，車長廣播說有落石，會處理較久」、「1209預計會延2小時以上了吧…目前已經延80分鐘左右了，停在苗栗要再等40分鐘發車」、「南下817現在卡在苗栗，停在隧道裡」。

高鐵發出聲明說明，今（7）日上午8時左右，苗栗路段因大雨造成邊坡落石，受苗栗路段入侵偵測告警影響，導致部分列車延誤，目前全線以單線雙向模式運轉，高鐵也已派出人員到現場處理，持續密切監控。