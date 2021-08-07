新北市政府表示，因豪雨及抽水站抽排水作業，二重疏洪道已啟動蓄洪功能，市府派員展開疏洪十路以北區域路段及越堤道管制，請民眾提早配合改道。

另外7日中午12時開放水門周邊部分道路紅黃線停車(附條件)，開放路段詳見新北市政府府網站的市府消息、市政新聞。