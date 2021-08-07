豪雨來襲 新北疏洪十路以北及越堤道管制 11:472021/08/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豪雨來襲 新北疏洪十路以北及越堤道管制。圖為偵水志工巡檢。（新北市水利局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市政府表示，因豪雨及抽水站抽排水作業，二重疏洪道已啟動蓄洪功能，市府派員展開疏洪十路以北區域路段及越堤道管制，請民眾提早配合改道。 另外7日中午12時開放水門周邊部分道路紅黃線停車(附條件)，開放路段詳見新北市政府府網站的市府消息、市政新聞。 涉水夠深 農用曳引機成救災利器 雲林又豪雨 沿海居民搶救魚塭 #豪雨 #疏洪 #越堤道 #新北市政府 #十路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中連日大雨路樹斷裂橫擋車道 警漏夜冒雨救援 16:062021/08/05 社會 豪雨灌爆南部 15處公路受影響 10:282021/08/07 生活 盧碧颱風逼近 中南部嚴防豪雨 5公路恐實施管制 15:462021/08/04 生活 政院證實規畫振興五倍券 不排富 04:102021/08/06 政治要聞 五倍券將上路 一張圖秒看出政府沒懂民眾心意 11:112021/08/06 生活 離婚男被奚落 狠殺越女棄屍出海口 04:102021/08/03 社會新聞 外圍環流影響 南市啟動二級應變中心開設 22:192021/08/06 生活 貴子坑溪不臭了！侯友宜宣布：打造26公頃親水休閒帶拚2025年完工 11:462021/08/06 生活 極端氣候「路上可抓魚」民眾黨籲中央地方聯手找解方 13:002021/08/03 政治 雨彈狂襲！氣象局：西半部恐有豪雨以上強降雨 21:012021/08/06 生活 豪雨成災溪湖巨大榕樹應聲倒 蔥農清晨4點出門搏鬥 12:372021/08/06 生活 生活熱門新聞 百萬AZ族有福了 70萬人優先混打BNT、莫德納 - 生活 原盧碧登陸竹苗 今下午出海！全台豪雨續炸 - 生活 邊坡坍塌太嚴重 高鐵宣布苗栗台中間停駛 - 生活 歷史現驚人巧合 62年前、12年前都發生八月水災 - 生活 疫苗混打太晚來 醫嘆：最後只爽到二類官員 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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