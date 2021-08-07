台灣面臨疫苗空窗期，8月17日後恐剩不到50萬劑。國民黨青年部副主任詹為元表示，衛福部部長陳時中面對諸多問題都推託其詞，但卻早在指揮中心記者會中就預估，疫苗會在8月下旬陷入不足，而近日又拋出高端疫苗可望在8月下旬施打消息，等於剩下的民眾只剩高端疫苗可選；這幾個時間點兜在一起，讓人瞬間「懂了些什麼」。

第五輪疫苗預約昨正式開放，截至昨天下午1時，就有32萬多人預約打疫苗，但以國內目前的疫苗剩餘量，第四輪與第五輪的人打完疫苗後，也沒有新的疫苗進來，最後恐剩不到50萬劑，至於我國疫苗存量是否足夠，則要看8、9月有沒有疫苗到貨。

詹為元6日在臉書發文表示，全台陷入疫苗荒的消息攻佔媒體版面，但此事國民黨其實很早就在討論，在立法院也提案盡速進口足夠疫苗，不幸被民進黨否決。但這次不足的議題，某種程度是指揮中心記者會時就直接算好數量，並且給予明確的時間點，8月中下旬疫苗會陷入不足。反觀記者追問陳時中高端批次問題，陳不耐表示「不知道」、「忘了說」、「問題很不健康」，疫苗何時不足陳的態度倒是乾脆許多。

詹為元指出，回顧陳時中4日說高端疫苗在8月下旬很有機會開打，「這兩個時間點放在一起，大家是不是懂了些什麼！」詹直言：「大家試著想像，8月下旬AZ與莫德納都不夠了，還沒打第一劑的民眾，只剩高端可以選了。」