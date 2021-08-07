軍輝橋沿岸的八掌溪軍水位暴漲，挾帶大量樹枝沖刷而下。（廖素慧攝）

梅山162線第7彎處崩塌。（讀者提供）

原「盧碧」颱風減弱為熱帶性低氣壓，帶來豪大雨，嘉義縣市大雨不斷，阿里山區24小時累積596毫米，八掌溪暴漲，7日八掌溪橋一度一級警戒封橋，嘉義市24小時累積雨量365毫米，中央氣象局嘉義氣象站表示，今明兩天要嚴防強降雨。

嘉義氣象站指出，從6日上午11時至7日上午11時24小時累積雨量，阿里山區達596毫米，嘉義市西區189.5毫米、東區175.5毫米，雨量不少。

嘉義氣象站表示，雖然目前這個熱氣低結構逐漸鬆散了，但熱帶低氣壓就有如「小颱風」，仍必須嚴防豪大雨，預估這兩天仍會持續下雨，下周一晚上降雨才會減緩。

水利署第五河川局表示，八掌溪的水位一度高漲至17.7米，八掌溪橋一級警戒，封閉管制交通，雨勢稍緩後水位下降至27米，降為二級警戒，軍輝橋沿岸的水位約26.4米，維持三級警戒。

阿里山區連日下豪大雨，土壤含水量多，道路落石不斷，有民眾通報梅山162線第7彎處崩塌，提醒用路人行車小心。

嘉義市政府表示，嘉義市今（7）日停班停課，原定高中職、補習班、幼兒園教職員施打疫苗延期至下周一至五（8月9日至8月13日）下午1時至4時30分，市區公車（中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線）停駛，公共自行車也暫停營運。