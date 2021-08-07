為落實中國國家主席習近平關於將中國新冠疫苗作為全球公共產品的重要宣示，應玻利維亞軍隊請求，經中央軍委批准，中國人民解放軍向玻利維亞軍隊援助的一批新冠疫苗於8月7日交付玻方。

8月5日，習近平向新冠疫苗合作國際論壇首次會議發表書面致辭，表示今年全年中國將努力向全球提供20億劑疫苗。

7月，中國國藥疫苗和科興疫苗正式進入「新冠肺炎疫苗實施計畫」(COVAX)疫苗庫，並開始向COVAX供應疫苗以用於發展中國家的新冠疫情防控。

國際輿論普遍認為，中國疫苗「入庫」是中國以實際行動踐行疫苗是「全球公共產品」承諾的重要體現，不僅有助於緩解發展中國家面臨的疫苗供應短缺現狀，也將顯著推動疫苗分配的公平性和可及性。

根據全球疫苗免疫聯盟(GAVI)與中國國藥集團和科興公司簽署的協議，兩家公司今年10月底前可向COVAX供貨1.1億劑新冠疫苗。今明兩年，科興將通過COVAX提供總量達3.8億劑的新冠疫苗，國藥將提供1.7億劑新冠疫苗。

世界衛生組織(WHO)設定的全球目標是：為每個國家至少10％的人口在9月前接種疫苗，在今年年底前接種率至少達到40％，在明年年中前達到70％。然而目前，COVAX缺乏足夠疫苗。而且，由於一些發達國家存在嚴重的「疫苗民族主義」傾向，造成全球疫苗分配不平衡，從而導致發達國家和發展中國家間存在免疫鴻溝。