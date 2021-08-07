玉井曾文溪暴漲。（圖／翻攝自林發條臉書）

熱帶性低氣壓帶來的西南氣流，造成全台各地暴雨成災，曾是無名當家網帥之一的林發條，上午就在臉書PO一則台南玉井曾文溪暴漲快要淹到路面的驚悚影片，他還站在橋上驚喊：「小河變黃河了，快淹上來了真恐怖！」

林發條5日上午在臉書發文，因為要帶愛貓阿鵝到高雄輸血，在玉井往走馬瀨農場的路上經過台84線快速道路，由於該處橫跨曾文溪，驚見溪面暴漲，滾滾黃泥水已經快淹到橋面上，他下車拍下這恐怖的畫面驚呼：「一早帶阿鵝出發高雄輸血，準備上84時，發現我們玉井的小河變黃河了！」

林發條在臉書表示，曾文溪因為連日暴雨，加上曾文水庫洩洪，溪面才會暴漲，彷彿手一伸下去就可以碰到水，他還PO出曾文溪平時畫面，與今天溪水暴漲相比，完全看不出是同一個地點。

影片中可見，暴漲後的曾文溪，有如一條水流湍急的黃河，水位上升到幾乎快要把路面淹沒，畫面看來相常驚悚。許多網友看到他特地下車拍攝，紛紛提醒「不要在橋上逗留啊，感覺很危險」、「嚇死人還下車拍，注意安全」、「很危險，不好的示範，快離開」。