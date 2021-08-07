警方查獲黑市價格150萬元的3把槍械。（警方提供）

儒林後代變軍火販 國定古蹟「陳悅記祖宅」藏3把槍

58歲陳姓男子，是大同區文人望族陳家的後代，但卻長大後不學無術，以販毒、販槍謀生，為躲避警方查緝，竟將槍械藏在家族國定古蹟「陳悅記祖宅」內，萬華警方循線追查，5日前往華亭街攻堅逮捕陳嫌，並在古宅內起獲3把制式長、短槍枝及300發子彈。

史載「陳悅記祖宅」落成於1811年，陳家世代書香，先後有3人在清代考取舉人、任官，在當時頗受鄉里敬重，陳宅當地人稱「老師府」，位於北市大龍峒，是兩座閩南式四合院結合的民宅，「陳悅記」並非人名，而是陳家家譜的統號，2018年被中華民國文化部指定為國定古蹟，現在陳家還有後人在裡面居住。

萬華警方日前獲報，大同區有一對陳姓兄弟擁槍自重，且以販毒、販槍謀生，其中哥哥2012年因持有烏茲衝鋒槍，遭警逮捕目前入獄中，弟弟之前疑似接手哥哥的生意，但也因槍砲、毒品案被逮，在2018年假釋後，仍在北市西區活動。

警方經循線追查，5日前往陳的住處攻堅、逮人，起獲少量毒品，但陳的住處並未起獲槍械。

經警方深入追查，發現陳竟將槍枝藏在家族的古蹟，陸續在房內暗櫃內，查獲「黑蜘蛛衝鋒槍」、「土耳其自動手槍」以及火力強大的M870霰彈槍，黑市價值將近150萬元，另有300顆子彈以及16包海洛因毒品。

陳嫌警訊時三緘其口，不願交待槍枝來源，警方偵訊後，依毒品、槍砲罪移送法辦，陳後來以10萬獲得交保，全案持續偵辦中。

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