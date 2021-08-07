蔡政府近年來對外聲稱，中央政府總預算歲出、歲入平衡，實際上，卻是改採特別預算方式編列預算，例如前瞻基礎建設計畫、新式戰機採購案、疫情紓困振興等，特別預算平均每年一次，且幾乎年年執行。對此，民眾黨立委張其祿表示，特別預算常態化，尤其是預算審議及監督過程草率，甚至成為行政單位的空白授權，疫情後的財政缺口，是政府必須嚴肅面對並解決的課題。

依據監察院2020年4月調查報告顯示，在預算法1998年修正後，21年來已辦理了27次特別次特別預算，平均每年一次以上，且幾乎年年執行，甚至一年多達四次。而自蔡總統上任以來，第一任的前瞻建設八年計畫，至第二任在一年半內四度追加紓困振興方案，其預算規模都達8000多億元。

因應疫情衝擊，政府先後四度編列紓困振興特別預算，經立法院審議後，已編列6300億元。若再併計前瞻基礎建設、新式戰機採購等特別預算後，粗估2020年底中央政府1年以上債務未償餘額約為5兆7591億元，占前3年度名目GDP年度平均數31.3％，距舉債上限40.6％規定尚餘9.3個百分點，可舉債額度約1.7兆元，不過，政府債務卻有日益惡化及擴大之趨勢。

對於行政院規畫將發放振興五倍券，張其祿批評，防疫及紓困鎮並非政府的空白支票，相關特別預算應遵守財政紀律，把資源用在刀口上，尤其是齊頭式發放振興券，資源錯置於不需要紓困的富者身上，又因為金額有限，讓發振興券或現金的經濟效果接近，呼籲政府宜懸崖勒馬，盡速修正當前的振興五倍券計畫，改採排富後普發現金。

張其祿強調，政府預算及財政的規畫應理性客觀，以免導致政府財政工具的扭曲及偏差，更不是讓政府可以透過特別預算編列，規避正常預算監督程序，成為討好選民的大撒幣方案。