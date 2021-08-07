受到西南氣流影響，台東縣從6日凌晨開始下雨，雖未出現豪雨，但雨勢未停，南橫公路也因雨導致土石鬆軟、多處落石；另南迴山區雨量持續累積增加，沿線5條河川溪水暴漲，台東縣府表示啟動監測機制。此外，原定7日的熱氣球嘉年華繫留活動，上下午場也都取消。

受到6日晚間花蓮富里連續8次地震，鄰近的台東縣海端鄉有2次震度達4級，遇上連夜雨，南橫公路土石鬆軟，7日早上在180公里、183公里處落石阻礙交通。公路總局關山工務段表示，目前已經派人員前往搶修，提醒近日山區下雨，呼籲民眾行經南橫公路務必注意安全。

另外，由於南迴山區雨量持續累積增加，沿線的太麻里溪、金崙溪、大竹高溪、大武溪及朝庸溪等，目前溪水暴漲，台東縣府表示7日一早啟動監測機制，而南迴4鄉鎮公所也提高警戒，啟動防災開口契約，一旦雨勢造成災情，立即進行搶修。

此外，台東縣府7日在池上鄉的牧野度假村舉辦首場「台東人限定」熱氣球嘉年繫留預約體驗，也因連日雨勢影響，活動場地的草地泥濘不堪，經飛行總指揮Bakker及氣象專家研判後，因故取消7日上、下午場活動。

台東縣府交觀處緊急貼出公告，若已預購今日繫留體驗票券的朋友可至「台東慢漫遊」網站進行全額退費。