新北市三峽區通往桃園東眼山的北113線道部分路段，因連日豪雨、地震，地基嚴重塌陷，當地里長抱怨，山區70戶、300多人進出受影響，新北市養工處今緊急會勘，承諾將在5日內完成便道設置，讓山區居民恢復通行。（林坤郎提供）

受颱風影響，近日豪雨不斷，新北市三峽區通往桃園東眼山的北113線道部分路段地基嚴重沉陷，導致柏油鋪面受損、電線桿傾倒。當地里長抱怨，山區70戶、300多人進出受影響，要求新北市養工處協助開設便道卻未積極處理，將責任推給台電；養工處表示，目前已與各單位達成共識，將在5日內設置便道，盡速恢復通行。

北113線道0.6K處昨日因地震、大雨沖刷，地基嚴重流失、裂毀。三峽插角里長林坤郎指出，路面沉陷當下就接獲13至15鄰的里民反應，山區里民都不敢再通行，只能改走台7乙線，繞道往桃園市復興鄉，再走到五寮山區接回三峽市區，但這樣需增加30多公里的路程，不少住戶等於是被困在山區，動彈不得。

林坤郎抱怨，路面塌陷時就透過民代要求，在塌陷路段旁開設臨時便道，新北市養工處雖然有派機具進場，但卻稱該處有高壓電桿，須由台電施工開挖，卸責不願意協助設置便道，把山區300多位住戶當作二等公民。

為了解決道路塌陷問題，養工處、林務局、台電等單位今上午10時許也前往當地會勘，養工處養護二科長黃裕智表示，目前已與各單位達成共識，將由市府在既有道路旁設置便道，預計在5日內施作完畢，為了避免道路繼續受雨勢沖刷、地基流失，也將暫時鋪設帆布。

黃裕智說，道路2支傾斜電線桿將由台電負責遷除，重新架設，至於原有北113線道路已請顧問公司著手設計，明確方法和期程仍待安排，目前以臨時通道搶修為主，將盡速搶修便道，讓山區居民恢復通行。