盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，加上外圍環流和西南氣流的影響，全台今（7日）豪、大雨持續，各縣市也陸續發布停班停課，不過就有網友抱怨縣市政府通知來得「太準時」，根本來不及反應。

有苗栗網友在PTT「八卦板」以「9點才告訴你9點停班停課？」為題，PO出一張手機簡訊截圖，抱怨苗栗縣府宣布停班停課的訊息是在上午9點整發簡訊通知「苗栗縣泰安鄉公所宣布九時起泰安鄉停止上班上課」；9點59分時又發通知「南庄鄉公所宣布10點起停止上班上課」。

面對突如其來的通知，讓原PO無奈表示「什麼事情只要加上苗栗縣政府，就能給人一種不意外的感覺…」還說「苗栗的各位，你可能已經出門上班了，看到這個公告，你敢下班回家嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「風雨正大，突然下班更危險」、「及時發布，即時實施，發布時間點很妙」、「剛好壓線」、「9點才宣布，有夠客家」、「客家精神，一分也要幫老闆省下來」。

不過也有人出言緩頰，直言停班停課的標準還是要看數據，「啊就預測雨量沒達標啊」、「預測不達標，實際達標或山區危險，有問題嗎」、「縣府？縣府？怎不說公所發布太慢」。