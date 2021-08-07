大陸科技巨擘騰訊近期站在風口上。旗下網路遊戲才遭官媒點名而致股價重挫。北京市海淀區人民檢察院6日公告，微信產品侵犯未成年人權益，該院對騰訊提起民事公益訴訟。微信同日晚上指出，將認真自檢自查微信青少年模式的功能，並且虛心接受用戶建議以及誠懇應對民事公益訴訟。

海淀檢察院指出，該院在履行職責中發現，深圳市騰訊計算機系統有限公司的微信產品「青少年模式」不符合《未成年人保護法》規定，侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。據《民事訴訟法》第55條規定，法律規定的機關和有關組織可以提起民事公益訴訟，法律規定的機關和有關組織提起訴訟的，人民檢察院可以支持起訴。

根據《中華人民共和國民事訴訟法》第55條第2款、《最高人民法院、最高人民檢察院關於檢察公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》第13條第1款的規定發出公告，請擬提起民事公益訴訟的機關和社會組織在公告發出30日內將有關情況書面反饋該院。

微信當晚表示，將認真自檢自查，並提到公司非常重視青少年的健康成長，將積極承擔起保護和引導青少年的社會責任。微信續稱，公司於去年10月響應主管部門的倡議，主動上線青少年模式，並一直持續完善其能力。開啟後，家長可設置視頻號、公眾號、小程序等產品的開放範圍，且支持展示視頻號青少年專屬內容池，限制青少年用戶發起直播以及使用直播打賞，關閉小遊戲、Q幣充值、信用卡等功能。

微信亦將藉此機會廣泛收集用戶反饋，不斷完善對青少年的各項保護措施，並持續對其進行正向引導，與家長共同保護其健康上網生活。

騰訊旗下產品與青少年保護議題近期備受關注，周二（3日）上午，中共官媒《經濟參考報》報導，指陳網路遊戲是「精神鴉片」，對未成年人成長造成極大影響，並點名批評騰訊旗下的「王者榮耀」遊戲。騰訊當時回應，將從王者榮耀試點，推出相應舉措，加大未成年人保護力度。

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